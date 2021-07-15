В Киеве вечером, 15 июля, под стенами здания МВД Украины прошел митинг по поводу отставки министра Арсена Авакова. Активисты решили устроить дискотеку и привезли необходимое оборудование. Мероприятие называется «Изгоняем Авакова», отмечает украинский интернет-портал nv.ua.

Людей попросили собраться около здания МВД Украины в 20:00. R месту стянулись полицейские. На акцию также привезли оборудование, чтобы запустить музыку. Cперва правоохранители не пускали автомобиль, но затем активистам все же удалось проехать.



Minval.az