По прогнозам департамента здоровья Эстонии, в стране ожидается рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения нового штамма дельта.

На этой неделе в Эстонии выявляют по 50 больных ежедневно, на следующей неделе ожидается около 60-80 случаев заражения в сутки, через неделю — более 100 случаев.

Отмечается, что болеет в основном непривитая молодежь, на дельта-штамм приходится 80% случаев заболевания. «Дельта-штамм стал доминирующим и с ним мы можем связывать рост заболеваемости», — отметил гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно.

Кроме того, в Эстонии все чаще выявляют случаи «завозного» коронавируса — на прошлой неделе их было 56, на Россию пришелся 21 случай, на Испанию — 13, на Турцию — 4, на Финляндию — 3.

В Эстонии из 1,3 млн человек одной дозой вакцинированы 587 854 человек, полностью привиты 500 655 жителей.

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