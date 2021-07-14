Оператор грузинского Первого канала Илья Твалиашвили ослеп на один глаз после побоев, которые ему нанесли во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Об этом он сам рассказал журналистам.

По словам мужчины, в тот день его окружили несколько человек и начали избивать. В какой-то момент он потерял сознание, а пришел в себя уже в полицейской машине.

У Твалиашвили диагностировали повреждения обоих глаз, один полностью утратил возможность видеть, передает Sputnik Грузия.

Задержано двое участников группового насилия над оператором, один — сегодня, против него открыто уголовное дело по трем статьям УК Грузии — «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия», «Преследование, совершенное с применение насилия» и «Участие в групповом насилии».

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