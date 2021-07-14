На рассвете 14 июля в условиях невидимости вследствие тумана, при выполнении служебных обязанностей на военной машине, закрепленной за N-ской воинской частью ВС Армении, дислоцированной на юго-восточном направление Республики Армения, была потеряна связь с военнослужащим Артуром Налбандяном и водителем машины Арамаисом Торозяном. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно, но они пока не дали результатов.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Республики Армения, при посредничестве российской стороны с представителями Вооруженных сил Азербайджана обсуждается вероятность появления Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна на территории Азербайджана.

Minval.az