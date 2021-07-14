«Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы», сообщаетРИА Новости со ссылкой на заявление психиатра-нарколога департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгения Брюна.

«В связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается. И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается. Потому что основной фактор риска при курении — это как раз сердечно-сосудистые расстройства. Это основной контингент людей, которые от токсического воздействия табака заболевают», — рассказал Брюн.

По его словам, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Но тем не менее «злостные курильщики» не замечают этого и курят в своем режиме, а токсический эффект и риск увеличивается.

«Как результат, могут быть обмороки, гипоксия мозга во время жары. Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин — это сердечно-сосу

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