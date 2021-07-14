Армен Григорян назначен первым заместителем министра иностранных дел. Соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Предыдущим указом премьера Григорян был снят с должности cекретаря Совета безопасности Армении.

Предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая, после обнародования Николом Пашиняном плана по деэскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном. Его примеру последовали заместители – Гагик Галачян, Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян. Отставку последнего не приняли, он сейчас временно замещает Айвазяна.

Minval.az