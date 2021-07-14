

Ученые из университета Отаго выяснили, что кастрированные бараны живут гораздо дольше самцов с репродуктивными органами.

Как уверяют эксперты, хирургическая процедура значительно замедляет старение ДНК животных. Соответствующие выводы опубликовал EurekAlert.

В статье говорится, что исследователи измерили биологический возраст ДНК баранов с помощью эпигенетических часов. Оказалось, что они у кастрированных самцов тикали медленнее, чем у ровесников.

«Данное исследование было уникальным в том смысле, что оно определило взаимосвязь мужских гормонов и процесса старения», — заявили ученые.

Такие выводы теоретически могут относится и к людям, однако, добавили специалисты, они не предлагают кастрацию в качестве способа продлить мужчинам жизнь. Этот эксперимент, по их мнению, может помочь фермерам.

Minval.az