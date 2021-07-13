Президент Украины Владимир Зеленский после заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова предложил назначить на этот пост главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского.

Об этом по итогам заседания фракции сообщил депутат «Слуги народа» Александр Качура. «Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование [в Верховной раде] за назначение состоится уже в эту пятницу», — написал он в Telegram-канале.

Minval.az