В Волгограде суд признал виновным и приговорил к шести годам колонии 53-летнего Александра Мордовского, который отрицал распад СССР и не признавал существование России. Его обвинили в организации экстремистской организации (часть 1 статьи 282 УК), сообщает управление Следственного комитета по области.

Следствие посчитало его одним из лидеров общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России. Издание «Высота 102» ранее указывало, что речь идет о запрещенном в 2019 году «Союзе Славянских Сил Руси».

«Вместе с сообщниками он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней», – говорится в сообщении комитета.

Вместе с Мордовским в ноябре прошлого года был задержан 42-летний Сергей М. и 48-летний Алексей Генералов. Руководителем региональной экстремистской ячейки, как полагают следователи, является Сергей, который позиционирует себя как «временно исполняющий обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

По данным «Медиазоны», дело Генералова также рассматривается в суде, дело Сергея сейчас находится в прокуратуре с обвинительным заключением. Еще четверых человек обвиняют в участии в организации (часть 2 статьи 282.2 УК). Расследование по ним было завершено, они знакомятся с материалами дела.

Minval.az