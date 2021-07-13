Москва и Минск смогут вместе эффективно противостоять давлению извне, оказываемому посредством введения санкционных мер. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА

Лукашенко отметил, что санкции применяют не только в отношении Беларуси, но и России. Лукашенко выразил уверенность, что страны смогут выдержать этот удар по экономике.

«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы всё-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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