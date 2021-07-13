Александр Лукашенко заявил о приоритетности вопросов безопасности Беларуси и России. Об этом президент заявил во вторник на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили правильно, уделив внимание обороне и безопасности. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется», — сказал президент, слова которого передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что противники власти в Беларуси уже перешли к следующему этапу так называемой цветной революции или мятежа — индивидуальному террору против людей, которые открыто выступают и поддерживают государство. В том числе уже и в отношении депутатского корпуса.

Кроме того, рассказал президент, в Беларуси очень активно начали работу в отношении различных НПО, так называемых западных СМИ.

«Эти структуры фактически насаждали. И не демократию, а террор, — сказал белорусский лидер. — Вы должны понимать, что просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».

«Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся», — заверил Лукашенко.

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