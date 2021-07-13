Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Кыргызстаном, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, 13 июля в 13.30 в Касансайском районе Наманганской области из-за сильных дождей в Джалал-Абадской области Кыргызстана сошли селевые потоки. В результате выпадения осадков река Касансай вышла из берегов. «По предварительным данным, в результате ЧС восемь человек погибли, шестеро пострадали», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Поисково-спасательные работы ведутся совместно сотрудниками МЧС, МВД, представителями администрации региона и местными жителями, добавили в пресс-службе. По факту ЧС ведется предварительное следствие.

Minval.az