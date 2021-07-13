Члены националистического блока «Армения» одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна подверглись политическим преследованиям, заявил один из лидеров альянса Ваге Акопян, также возглавляющий партию «Возрождающаяся Армения».

«Члены совета партии «Возрождающаяся Армения» подвергаются преследованиям. Арестован мэр Мегри Мхитар Закарян, до этого суд арестовал мэра Каджарана Мнавела Парамазяна, подано ходатайство о лишении неприкосновенности Артура Саркисяна, уголовному преследованию подвергается и мэр Гориса Аруш Арушанян», — приводит слова Акопяна РИА Новости.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 20 июня, победу одержала партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (53,91%). Блок «Армения» экс-президента Кочаряна набрал 21,9%, блок «Честь имею» бывшего главы Армении, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна поддержали 5,22%.

Minval.az