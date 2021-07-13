Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян будет назначен министром иностранных дел, пишет во вторник «Спутник» со ссылкой на «Жоховурд».

Отмечается, что власти страны приняли окончательное решение в этом вопросе.

Ранее в прессе муссировалась информация о возможном назначении на пост главы МИД спикера парламента Арарата Мирзояна или вице-премьера Мгера Григоряна. Однако сейчас, если верить публикации, они отказались от этого предложения.

Напомним, предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая, после обнародования Николом Пашиняном плана по деэскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном. Его примеру последовали заместители – Гагик Галачян, Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян. Отставку последнего не приняли, он сейчас временно замещает Айвазяна.

Minval.az