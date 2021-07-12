У офиса правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» между участниками акции и полицией произошли потасовки. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Демонстранты, которых было более 200 человек, пешком прошли проспект Руставели, где находится парламент, после чего направились к площади Ираклия Второго, где расположен офис «Грузинской мечты». Митингующих сопровождала полиция.

Из-за большого скопления полицейских, участники акции сначала попытались прорвать кордон у офиса, а после стали кидать в здание яйца.

Позже участники акции стали кидать пакеты с краской, один из пакетов попал в сотрудника полиции и лидера партии «Время» Элене Хоштария.

В связи с этим были задержаны более десяти человек, сообщает МВД Грузии.

«Задержания начались после того, как участники акции вышли за рамки общественного порядка и закона о собраниях и самовыражении», — говорится в сообщении.

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