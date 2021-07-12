В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.
Об этом заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе.
«Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела, оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств», — приводит его слова ТАСС.