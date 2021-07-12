Военный-контрактник погиб в результате ДТП в Армении, такое сообщение опубликовано на сайте министерства обороны РА.

В нем говорится, что 10 июля, примерно в 2 часа ночи, на 14-м километре трассы Ерасх-Ереван военный-контрактник одной из частей, находясь за рулем Opel Astra, столкнулся с другим автомобилем «УАЗ Патриот», числившимся на балансе другой воинской части, после чего внедорожник перевернулся.

В результате аварии шестеро контрактников были госпитализированы с различными травмами, по дороге в больницу военнослужащий Г.А. скончался.

Идет предварительное расследование.

Minval.az