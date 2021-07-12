Возникшая в последние годы стена между Россией и Украиной является большой общей бедой. Об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал президент РФ Владимир Путин.
«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды», — считает глава государства.
Также Путин заметил, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Известная формула «разделяй и властвуй» не нова, отчего и происходят попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми и, как сверхзадача, разделить и стравить между собой части единого народа.