Возникшая в последние годы стена между Россией и Украиной является большой общей бедой. Об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал президент РФ Владимир Путин.

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды», — считает глава государства.

Также Путин заметил, что это результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Известная формула «разделяй и властвуй» не нова, отчего и происходят попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми и, как сверхзадача, разделить и стравить между собой части единого народа.

Minval.az