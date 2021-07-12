Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», а вот какой быть самой Украине — решать её гражданам. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

В тексте Владимир Путин напоминает, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — «превратить Украину в плацдарм против России». В определённый момент концепция «Украина — не Россия» заказчиков этой игры уже не устраивала, рассуждает российский лидер.

«Заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси». И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины», — отмечается в статье Путина.

Minval.az