Президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические территории страны и проживающие на них люди не должны использоваться против России. Об этом он написал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».
«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — написал президент.