Президент РФ Владимир Путин заявил, что исторические территории страны и проживающие на них люди не должны использоваться против России. Об этом он написал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — написал президент.

Minval.az