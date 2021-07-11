Умер оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля. Об этом сообщает телекомпания. Отмечается, что причина смерти мужчины на данный момент неясна. Оператора обнаружила мёртвым в квартире его мать.

«Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», — говорится в сообщении.

Между тем МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании «Пирвели». Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства» — стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.

«Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороквы», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az