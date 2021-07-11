

Учёные из Хуачжунского университета науки и технологии создали ткань, которая может охлаждать тело. Об этом пишет издание New Scientist.

Разработка содержит микроскопические волокна оксида титана, полимолочной кислоты и тефлона, что позволяет ткани отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Охлаждение тела происходит за счёт рассеивания тепла.

В ходе испытания человек сидел на жаре в жилете, одна половина которого была сшита из обычной ткани, а вторая — из охлаждающей. Под метатканью температура тела составляла не больше 32 градусов, в то время как под тканью из хлопка — 37 градусов. Также учёные в ходе эксперимента покрыли охлаждающей тканью салон автомобиля и сравнили его нагрев с салоном обычных машин. Автомобиль с метатканью нагрелся меньше всего.

Исследователь Тао Гуанмин рассказал, что учёные планируют начать массовое производство метаткани. Он уверен, что сшитую из неё одежду можно будет купить уже в следующем году.

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