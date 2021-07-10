Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил рекомендации по побочным эффектам от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna и их возможной связи с редкими заболеваниями.

В отчете регулятора говорится, что вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту, данные заболевания рекомендуется добавить в перечень побочных эффектов.

В случае с вакциной Pfizer у привитых в ЕС выявлено 145 случаев миокардита, перикардита — 138, за все время было использовано около 177 миллионов доз. Среди около двух миллионов вакцинированных препаратом Moderna выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Minval.az