В Москве на 87-м году жизни скончалась Зинаида Волкова — приёмная внучка советского революционера Льва Троцкого. Как сообщает сайт kp.ru, социальный опекун обнаружил тело женщины в её квартире на улице Гиляровского несколько дней назад.

Волкова не являлась прямым потомком Троцкого. Дело в том, что её отец Платон был вторым супругом старшей дочери известного революционера — Зинаиды. Известно, что в 1928 году Платон был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Позже он встретил свою вторую жену, Ревекку Розманову, в браке с которой 21 февраля 1935 года и родилась Зинаида Волкова. Вскоре родители девочки были расстреляны, и её воспитывали сёстры матери.

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