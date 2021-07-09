В результате поисковых работ, проведенных в Гадрутском районе, 9 июля были обнаружены и выведены тела еще 3 человек. Об этом сообщает армянский интернет-портал news.am.

Личности погибших будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что в ходе поисков, начавшихся после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий, на освобожденных территориях обнаружены или переданы армянской стороне тела и останки в общей сложности тела и останки 1601 человека

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