В результате поисковых работ, проведенных в Гадрутском районе, 9 июля были обнаружены и выведены тела еще 3 человек. Об этом сообщает армянский интернет-портал news.am.
Личности погибших будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.
В результате поисковых работ, проведенных в Гадрутском районе, 9 июля были обнаружены и выведены тела еще 3 человек. Об этом сообщает армянский интернет-портал news.am.
Личности погибших будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.
Дата: 2021/07/09 21:50
Раздел: Бывший СССР
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