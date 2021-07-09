В общественном восприятии эти выборы были сфальсифицированы и у власти нет легитимности. Об этом заявил на пресс-конференции 9 июля военный эксперт Давид Джамалян.

«Никол Пашинян — очень уязвимый и ослабленный человек на международной арене. Если все так и останется, когда все висит на волоске, то ситуация может измениться в любой момент. В любой момент власть может это потерять. Именно с этим связана волна репрессий. Они хотят сделать государственные ресурсы, государственные институты полностью контролируемыми, потому что понимают, что они очень слабые. Этот стальной мандат предназначен только для уничтожения политических соперников. Если все так и останется, то в парламенте с осени надо будет «воевать» на всех возможных фронтах, поддерживать активность улицы. И это в ближайшее время даст результат», — заявил Джамалян.

По его словам, Пашинян шаг за шагом смог подорвать армию. «Я не думаю, что вооруженные силы своей обобщенностью смогут стать заслоном, потому что самых ярких фигур этого противостояния шаг за шагом устраняют. Решение вопроса я вижу не в армии. Это решение будет или в КС, или в НС. У Пашиняна нет такого количества людей, которых можно вывести на улицу и попытаться навязать им свою волю», — подчеркнул военный эксперт.

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