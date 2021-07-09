Гражданам Грузии, задержанным в ходе протестных акций против продвижения ЛГБТ, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

Пятерых из восьми задержанных обвинили в насильственных действиях, совершенных группой лиц, и в воспрепятствовании профессиональной деятельности представителей СМИ. По мнению следствия, обвиняемые избили журналиста телеканала Pirveli, оператора «Общественного телевидения» и фотокорреспондента агентства IPN.

Трое других задержанных обвиняются в соучастии в погроме офиса некоммерческой организации «Тбилиси прайд», которая занимается пропагандой нетрадиционных отношений в Грузии.

Обвиняемые, если их вина будет доказана, могут быть приговорены к лишению свободы на сроки от четырёх до шести лет, отмечает «Спутник».

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