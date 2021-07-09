Google перестанет обновлять Google Play Services для смартфонов и планшетов, работающих на Android версии Jelly Bean (4.1–4.3). Информация об этом появилась в официальном блоге разработчиков.

Google Play Services необходим для работы магазина приложений Play Store и функционирования стороннего софта. В корпорации объясняют прекращение поддержки тем, что Android 4.1–4.3 сейчас используют менее процента активных устройств во всем мире.

Последним выпуском для Android-устройств с Jelly Bean будет Google Play Services версии 21.30.99, которая должна выйти в конце лета 2021 года. После этого разработчиков софта в корпорации просят перейти на поддержку от Android 4.4 KitKat, чтобы избежать проблем в работе с системой.

Пользователям, которые продолжат пользоваться устаревшими устройствами, станут недоступны новые версии софта и игр. Android 4.1 Jelly Bean был выпущен в 2012 году, а его более позднюю версию 4.3 Google представил через год.

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