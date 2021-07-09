В Норвегии обсуждается необычный побочный эффект от использования вакцины Pfizer – у некоторых женщин после прививки начала расти грудь, сообщает портал NRK. На это в социальных сетях жалуются десятки жительниц страны. «Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», — рассказывает Эмма из Осло.

Врач Хайнрих Бакманн отмечает, что это, скорее всего, связано с расширением лимфатических узлов – так организм реагирует на введение препарата. Иммунитет мобилизует все силы, поэтому все в порядке. Бакманн уверяет, что это временное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок. У примерно 10% вакцинированных женщин после введения первой дозы препарата увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникает ощущение, что грудь увеличилась. Тут волноваться не о чем – через несколько дней все проходит.

Представительство компании Pfizer в Норвегии отметило, что о таком побочном эффекте не слышало, но и не исключает, что он может быть.

Minval.az