Оппозиционер Дмитрий Гудков, покинувший Россию после возбуждения против него уголовного дела, приехал с Украины в Болгарию. Об этом политик написал в Facebook.

«Приехал в Болгарию», — сообщил Гудков.

В начале июня он уточнял, что собирается отправиться из Киева на болгарский курорт Варна к своим родителям. Политик сообщил «Интерфаксу», что не собирается просить в Болгарии политического убежища.

Против оппозиционера завели уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК). Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Гудкова пояснял, что речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

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