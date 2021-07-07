Приходится признать, что вопрос возвращения армянских «военнопленных» (здесь и далее закавычено нами — Минвал.) полностью не решен, но к счастью, есть хорошие новости. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Он напомнил, что несколько дней назад 15 «военнопленных» были возвращены на родину, подчеркнув личную роль Путина.

«В телефонном разговоре 24 июня мы обсудили этот вопрос, и через несколько дней 15 наших соотечественников вернулись на родину», — заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Minval.az