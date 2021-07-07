Президент России Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в республике.

Российский лидер считает, что «это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа».

По его словам, самое главное иметь доверие народа, а у партии Пашиняна «Гражданский договор» оно есть, что и продемонстрировали результаты выборов. Путин отметил, что в сложные моменты для любой страны доверие людей является важнейшим условием для дальнейшего развития.

«Я, действительно, искренне вас с этим поздравляю, надеюсь, что мы сможем с вами так вот формально и неформально за обедом рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения», — приводит его слова «Газета.ру».

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