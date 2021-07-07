Постоянный и полномочный представитель Республики Таджикистан при Организации Договора о коллективной безопасности Хасан Султонов попросил членов ОДКБ помочь в охране границы республики с Афганистаном. Об этом он сказал в среду, 7 июля, на заседании постоянного совета объединения, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей», — заявил Султонов, слова которого приводит «Газета.ру».

Minval.az