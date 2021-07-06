Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что митинг у здания парламента Грузии в знак солидарности с избитыми журналистами завершен, правоохранители обеспечивают безопасный вывод участников с территории.

«Мы провели переговоры с обеими сторонами, следовательно, акция завершена и, в первую очередь, находящиеся на прилегающей к парламенту территории люди покинут территорию безопасно. Мы это обеспечиваем. Полиция делает все, чтобы без применения силы в мирной обстановке урегулировать ситуацию, так и есть, поверьте, все очень мирно завершится», — заявил Сирадзе (цитата по «Спутнику»).

Среди полицейских много пострадавших в результате нападений со стороны участников радикальных группировок, забрасывающих сотрудников камнями.

Полиция обратилась ко всем журналистам с требованием покинуть территорию спецоперации. На проспекте Руставели остаются только представители полиции и участники контр-акции, которые отказываются уходить и оказывают сопротивление.

В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выражают солидарность пострадавшим более 50 журналистам в ходе акции противников секс-меньшинств, которая состоялась в понедельник.

Minval.az