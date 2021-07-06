Флаг Евросоюза, вывешенный у входа парламента Грузии, сорвали и сожгли представители консервативных слоев населения 6 июля в ходе протестной акции, передает «Красная Весна» со ссылкой на телеканал Formula. Вместо флага ЕС участники акции подняли на флагштоке флаг Грузии.

Сегодня вечером возле законодательного органа в Тбилиси собрались представители двух сообществ. Одни пришли выразить «молчаливый» протест в связи со срывом 5 июля гей-парада в Тбилиси, другие — выступают против пропаганды нетрадиционных отношений. Между ними полиция создала кордон.

После завершения «молчаливой» акции правоохранители, чтобы не было столкновений, начали вывозить сторонников ЛГБТ-ценностей на автобусах, а сторонники традиционных отношений остались.

Сообщается, что сотрудники полиции призывают протестующих разойтись. Несколько человек в ходе акции были задержаны.

Ранее представители НКО «Тбилиси прайд» объявили о планах провести 5 июля в столице Грузии гей-парад. В тот день в центре Тбилиси собралось большое количество протестующих, которые выступили против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Протестная акция сопровождалась насильственными действиями. Пострадали 55 человек, из которых 53 — представители СМИ.

Minval.az