Правительство Латвии приняло решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода и образования. Как пишет «Медуза» со ссылкой на Delfi, соответствующие поправки в законодательство будут оформлены в ближайшее время.

Вакцинироваться работники должны будут до 15 сентября. После этого у работодателя будет право отстранить непривитых от исполнения обязанностей или прекратить с ними трудовые отношения.

Помимо этого, в Латвии будет сокращено количество государственных услуг, доступных непривитым жителям страны — они смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить заочно.

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