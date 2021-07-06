Федеральная служба безопасности задержала с поличным консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, Лятте был задержан при получении от гражданина России материалов закрытого характера.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», — заявили в ФСБ.

В спецслужбах заверили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Minval.az