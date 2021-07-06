

Немецкий концерн Volkswagen продал французский люксовый бренд Bugatti, который принадлежал ему более 20 лет, с 1998 года. Новым владельцем бренда стал хорватский стартап Rimac, специализирующийся на разработке и производстве электромобилей.

Накануне Bugatti и Rimac официально объявили о создании совместного предприятия по производству гиперкаров. Штаб-квартира нового предприятия, получившего название Bugatti-Rimac, будет расположена в Загребе, столице Хорватии. Она распахнёт свои двери перед сотрудниками к концу 2021 года.

В ходе объединения хорватская компания получила 55% акций совместного предприятия Bugatti-Rimac. А оставшимися 45% акций владеет немецкий автопроизводитель Porsche, которому также принадлежат 24% акций самого Rimac, после того, как он инвестировал в марте 83 миллиона долларов.

Совместное предприятие Bugatti-Rimac на первом этапе будет выпускать два автомобиля — Chiron с двигателем W16 под маркой Bugatti и электрический гиперкар Nevera, разработанный Rimac. В будущем к этим двум моделям присоединятся другие совместно созданные автомобили. Все они, скорее всего, будут гибридными или полностью электрическими.

Minval.az