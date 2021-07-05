Когда в спальне жарко – не до сна. Что делать, если над кроватью столбик градусника поднимается выше 26 градусов, а в комнате нет кондиционера? Вместо того чтобы ворочаться в постели, попробуйте проверенные рекомендации, которые помогут вам выспаться, несмотря на жару.

1. Откройте дверь спальни

Чтобы комната охлаждалась, необходима циркуляция воздуха. Поэтому перед тем, как ложиться спать, откройте дверь в свою спальню. Также можно включить вентилятор. Это обеспечит движение воздуха и не даст накапливаться поту, отмечает «Лайфхакер».

2. Не ешьте тяжёлую пищу

То, что мы едим в течение дня, тоже влияет на качество сна. Поэтому в особенно жаркие дни лучше не переедать и выбирать лёгкую пищу, чтобы организму не приходилось усиленно переваривать съеденное и вырабатывать дополнительную энергию.

3. Подержите простыни или пододеяльник в морозилке

Также подойдёт полотенце, бутылка с водой, а для детей мягкая игрушка. Суть в том, чтобы охладить место, где вы будете спать. Например, слегка намочите простыню или пододеяльник, выжмите и ненадолго уберите в морозилку. Ткань должна быть прохладной и немного влажной, но не настолько, чтобы намочить матрас.

4. Примите прохладный душ

Чтобы спокойно спать, нужно снизить центральную температуру тела. Для этого примите долгий прохладный душ или ванну. В процессе вы к тому же избавитесь от накопившихся за день пота и жира, а это позволит коже лучше дышать.

5. Пейте холодные напитки за час до сна

Как и холодный душ, охлаждённые напитки со льдом помогут снизить центральную температуру тела. Только не пейте алкоголь и напитки с кофеином — они нарушат сон.

6. Спите без одежды

Так организму будет легче охлаждаться. Если не можете спать без всего, выбирайте вещи из стопроцентного хлопка. Эта ткань позволяет коже дышать и отводит от неё влагу.

Minval.az