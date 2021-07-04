Нашелся! Габрелянов снова закукарекал в Телеграме: «Все еще впереди!». Нет, петушок, у тебя все позади.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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