Нашелся! Габрелянов снова закукарекал в Телеграме: «Все еще впереди!». Нет, петушок, у тебя все позади.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Нашелся! Габрелянов снова закукарекал в Телеграме: «Все еще впереди!». Нет, петушок, у тебя все позади.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/07/04 20:32
Раздел: Бывший СССР
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