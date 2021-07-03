Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать симптомы рака полости рта. Об этом написала газета Daily Express.

Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним, говорится в статье. Больному следует обратиться к врачу, если у него долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку.

Среди прочих тревожных знаков опасного заболевания медики выделили язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно.

Если язык начинает кровоточить при случайном прикусывании, это также может указывать на онкологическое заболевание.

В материале отмечается, что риск развития рака полости рта возрастает от употребления алкоголя, курения и заражения вирусом папилломы человека.

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