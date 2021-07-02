Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.
Она призвана обеспечивать получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.