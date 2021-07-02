Правительство Литвы объявило в стране режим экстремальной ситуации в связи с большим количеством нелегальных мигрантов, прибывающих с территории соседней Беларуси.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что режим экстремальной ситуации введен, чтобы лучше координировать усилия по приему и размещению мигрантов.

«Ситуация не такова, что вызовы огромны и мы с ними не справляемся, но очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические меры, чтобы принимать быстрые и эффективные решения в ответ на возникающие вызовы», — отметила она.

Объявление режима экстремальной ситуации, в частности, позволит упросить процедуры публичных закупок и обязать власти литовских самоуправлений предоставить помещения для расселения мигрантов, поясняет «Медуза» со ссылкой на BNS.

Ввести режим экстремальной ситуации 2 июля предложила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), которая за последние сутки задержала 150 нелегальных мигрантов. Это почти втрое больше предыдущих суточных рекордов по задержанным.

С начала 2021 года в Литву с территории Беларуси пытались попасть 822 нелегальных мигранта — в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

В Литве скрываются многие сторонники и лидеры белорусской оппозиции, уехавшие из страны после президентских выборов и последовавших за ними протестов 2020 года. В Вильнюсе живет соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

В мае 2021 года Лукашенко заявил, что Беларусь не будет препятствовать транзиту нелегальных мигрантов и наркотиков в Европу, обвинив европейские страны в развязывании «гибридной войны» против Минска. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.

Нелегально перейти белорусско-литовскую границу пытаются, в основном, граждане Ирака, Ирана и Сирии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси специально направляют мигрантов к литовской границе через одно из государственных туристических агентств.

Minval.az