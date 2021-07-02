Три политические силы обратились в Конституционный суд Армении с целью оспорить результаты досрочных выборов в парламент, прошедших 20 июня.

В КС обратились возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок «Армения», сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок «Честь имею» и партия «Зартонк», уточняет «Интерфакс».

Эти политсилы требуют признания недействительными результатов выборов, или проведения второго тура голосования, или перераспределения мандатов.

27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав 53,91%. Блок «Армения» набрал 21,9% голосов, блок «Честь имею» — 5,22%. Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.

Minval.az