Парламент Норвегии принял поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в соцсетях будут маркироваться метками. Материал публикует Vice со ссылкой на сайт государственного органа.

По информации издания, инфлюэнсерам запретят публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки. Власти европейской страны приняли соответствующие меры для борьбы с нереалистичными стандартами красоты в обществе.

Известно, что за принятие поправок проголосовали 72 члена парламента, при этом 15 — выступили против. Отмечается, что для вступления законопроекта в силу необходима подпись короля Норвегии Харальда V. Поправки в закон предложило внести Министерство по делам детей, равноправия и социальной интеграции.

«Нереалистичные нормы красоты навязывают людям на рабочем месте, в общественных местах, дома и в различных средствах массовой информации. Явление присутствует везде, при этом с ним трудно бороться», — говорится в публикации министерства.

Согласно материалу, закон будет распространяться на рекламные изображения и ролики, опубликованные в таких социальных сетях, как Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и Twitter. Сообщается, что для нарушителей закона предусмотрены штрафы или наказание в виде лишения свободы.

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