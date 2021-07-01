Опрос международной правозащитной организации Amnesty International показал, что четверть мужчин в Украине стали жертвами уличного насилия.

«Почти каждый четвертый украинский мужчина сообщил, что испытывал физическое насилие на улице во взрослом возрасте. Зато опыт домашнего насилия в роли пострадавшего пережили только 6% граждан мужского пола. […] Несколько больше от различных форм насилия опрошенные мужчины страдали в детстве и юности. Уличные побои испытывала треть респондентов (31%), буллинг и/или избиения в школе – каждый четвертый (25%). О случаях пощечин или избиения ремнем дома до 16 лет рассказали аж 65% опрошенных», – говорится в сообщении, которое приводит «Гордон».

78% мужчин ответили, что угрозу физического насилия усматривают со стороны других мужчин, «преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур». Насилия со стороны женщин больше опасаются 9% респондентов.

Социологическое исследование проводилось Amnesty International с 17 апреля по 8 мая. Было опрошено 2016 респондентов – мужчин в возрасте от 18 лет.

Minval.az