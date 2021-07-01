Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества. Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за публичную поддержку Беларуси в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику.

Глава белорусского государства рассказал, что этот вопрос обсуждался и во время телефонного разговора лидеров двух стран в четверг.

«Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», — сказал глава белорусского государства.

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