Полиция сообщает об 11 задержанных на акции противников недели в защиту прав ЛГБТ в Тбилиси.

Неделя в защиту прав ЛГБТ, организованная НПО «Тбилиси прайд», началась в четверг с закрытого кинопоказа. Несмотря на то, что место проведения мероприятия скрывалось, противники подобных мероприятий все равно прибыли к месту проведения кинопоказа и пытались прорваться к центральному входу в здание.

Ситуация накалялась несколько раз. Особо агрессивные участники акции кидали в журналистов, полицию и в здание бутылки и яйца, пишет «Спутник».

Задержания начались после того, как они попытались перекрыть проезжую часть дороги и оказали сопротивление полиции.

По данным представителей МВД Грузии, все задержанные находятся в отделении полиции за административные нарушения.

Между тем, на кинопоказ помимо сторонников «Тбилиси прайд» пришли также зарубежные дипломаты и оппозиционные политики, чтобы поддержать мероприятие.



Защитники прав ЛГБТ запланировали ряд мероприятий с четверга по воскресенье, в понедельник же они планируют пройти маршем в центре Тбилиси.

Против мероприятий в поддержку ЛГБТ открыто выступила Патриархия Грузии, отметив, что «Марш достоинства» не защищает интересы ЛГБТ, а «способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей».

Minval.az