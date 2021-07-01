В России — очередной громкий скандал с участием медийных персон с заканчивающимся на «-ян» фамилиями. На сей раз в центре далеко не доброжелательного внимания оказался небезызвестный Сергей Ервандович Кургинян. Сей субъект на днях разразился громким во всех смыслах видеообращением, посвященным коронавирусу. И со всей своей экзальтированностью напустился на стратегию массовой вакцинации, смешав и давно разоблаченные фейки, популярные среди «антипрививочников», и псевдофилософские рассуждения на тему «каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем» и обвинив власть в подготовке репрессий.

То, что эти его рассуждения вызовут недовольство, следовало ожидать. Каждый человек, конечно, вправе распоряжаться собственным здоровьем, но вот когда во время пандемии такой субъект отказывается от вакцинации, то он уже ставит под угрозу здоровье, а нередко и жизнь других. И что сегодня, когда в Москве вновь ужесточают карантин, а заболеваемость бьет рекорды, подобные рассуждения вдвойне опасны. Неудивительно, что Кургиняну тут же «ответили», и «ответили» жестко.

Но вот что примечательно. «Независимая газета» не только отметила, что «выглядит это как сознательная антигосударственная игра и опасное заигрывание с антипрививочными настроениями в критически важный для страны момент противодействия пандемии». По мнению «НГ», избранный Сергеем Ервандовичем Кургиняном стиль «больше подходит политикам, критикующим власти на его исторической родине, в Армении». Еще жестче по его адресу прошелся популярный Телеграмм-канал «Незыгарь». Отметив, что Кургинян «вписал прививку от COVID-19 в свою систему взглядов, очень напоминающую всемирный заговор, где современная Россия, в которой жить ему нетерпимо, — это Рим в его худшие времена, а обязательная вакцинация — искра бунта тех, кто одновременно аморфен и неинициативен, но знает лучше властей и врачей, как, когда и чем прививаться, и прививаться ли вообще», ТГ-канал задает логичный вопрос: «Может быть, если Кургиняну так не нравится в России, ему стоит вернуться в Армению?»

Честно говоря, происходящее очень напоминает сюжетный ход нередко встречается в американских фильмах жанра «экшн»: суперподготовленный боевик, который работал на правительство и выполнял деликатные сверхсекретные задания, вдруг «слетает с катушек» и объявляет войну своим, скажем так, хозяевам. А в России «вышел из-под контроля» (если кому-то режут слух определения типа «слетел с катушек» или «поехал кукухой») испытанный боец пропагандистского фронта Сергей Кургинян. Строго говоря, одной только антивакцинной пропаганды достаточно для жесткой реакции. Но Сергею Ервандовичу еще и напомнили о его происхождении. Причем на показательном фоне: армянское лобби создает все больше проблем самой России. Проблемы на азербайджанском и турецком треках, провальная ставка на армянских парламентских выборах на военного преступника Роберта Кочаряна, который к тому же эти выборы проиграл, рост «этнической напряженности» на юге России — это далеко не полный список. А у Кургиняна приступ «антивакцинной лихорадки» случился как раз в то время, когда в его родной Армении обиды на Россию на пике политической моды. К тому же душевное равновесие этого мыслителя и политолога явно никак не восстановится после потрясения, пережитого в ноябре 2020 года, когда Азербайджан одержал победу в войне и освободил Шушу, а Армения капитулировала. Опытные наблюдатели хорошо помнят его истерику в эфире политического ток-шоу «Право знать!» на телеканале ТВЦ. Тогда, напомним, обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин, кстати, тоже известный своими проармянскими взглядами, напомнил Кургиняну его очередное пророчество, прозвучавшее 7 ноября: «Ни «Степанакерт» (кавычки наши — Minval.az), ни тем более Шушу не возьмут, этот праздник кончился, все застряло сразу после равнины и будет находиться в этом состоянии. Это все вместе говорит о том, что Армения выдержала первый натиск». После чего добавил: «В тот момент, когда эфир записывался, Шушу, похоже, уже взяли. И через два дня – 9 ноября война завершилась, назовем вещи своими именами, безоговорочной победой Азербайджана». Кургинян в ответ принялся брызгать слюной, кричать о «неслыханном предательстве», о том, будто бы Пашиняна привели к власти «на азербайджанские деньги», но уже через несколько минут обрушился с той же энергией на сближение Москвы и Анкары. Строго говоря, это еще не доказательство для суда, что антивакцинный спич Кургиняна стал следствием политических обид, но нет сомнений в другом: армянские лоббисты Москвы уже ведут в России свою игру, цели которой, подберем самый мягкий эпитет, далеко не во всем совпадают с интересами самой же Москвы. Есть, конечно, шанс, что за нюансами реакции на спич Кургиняна кроется политический сдвиг. Но если это слишком оптимистичный вывод, то активность армянского лобби еще не раз ударит по интересам РФ. Пока в Москве не призовут эту группу к порядку

Нурани, обозреватель

Minval.az