Природные катаклизмы, несмотря на все возможные меры спасения, по-прежнему ведут к гибели людей по всей планете. В отчете за прошлый год ООН огласили, что экстремальные погодные явления привели к гибели пятнадцати тысяч человек и финансовым потерям в размере ста семидесяти миллиардов долларов. Кроме того, из-за антропогенного вмешательства, количество этих явлений увеличивается с каждым годом. соответствующее исследование, основанное на комментариях ученых-экспертов, опубликовано в издании Science.

Природные катаклизмы – это климатические явления, которые не характерны для того региона или сезона, в котором они случаются. Например, снег в Сахаре. Это также относится к погодным событиям, которые оказывают воздействие на качество жизни людей в данном регионе – засухи, штормы, наводнения, заморозки.

Герт Ян ван Олденборг, голландский специалист по климатологии из Королевского метеорологического института отмечает, что одни типы погодных катаклизмов усиливаются. Другие, наоборот, исчезают. К первым можно отнести засухи и ливни. Ко вторым – заморозки. Кроме того, их интенсивность зависит от регионов.

Эксперт по климатологии из Национальной лаборатории США доктор Майкл Венер считает, что на данный момент ряд климатических явлений ужесточился из-за человеческого влияния на климат планеты. Так что можно ожидать, что и другие природные катаклизмы станут более суровыми из-за потепления. Уже сейчас специалисты фиксируют рост количества и интенсивности засух и экстремальных осадков. А вот зимние погодные явления, наоборот, уменьшаются.

Для более коротких погодных событий, таких как ураганы, шторма и торнадо, имеется куда больше доказательств. Возможно, потому что они менее продолжительны по времени. Ученые считают, что шторма станут более длительными и интенсивными, но количество их сократится. При этом, остаются погодные явления, измерить которые практически невозможно. Например, торнадо или ветра «дерехо».

Еще один специалист, Кевин Тренберт, ученый, специализирующийся на атмосфере, уточняет, что более важным моментом является не тот факт, что этих событий стало больше, а то, что они стали наносить более существенный урон, стали более разрушительными и интенсивными.

При этом, ученые подчеркивают, что количество и сила экстремальных погодных явлений продолжат увеличиваться по мере изменения климата под воздействием человеческой деятельности.

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